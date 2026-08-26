Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato sanzioni contro "diverse reti terroristiche transnazionali di estrema sinistra", tra cui Autistici/Inventati, collettivo tecnologico italiano "di estrema sinistra i cui servizi sono utilizzati dalle cellule Antifa più attive e violente negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

"Il terrorismo di estrema sinistra rappresenta una grave minaccia per gli Stati Uniti e per l'Occidente in generale - ha scritto Rubio su X - Non ci sarà rifugio per gli estremisti violenti che muovono guerra alla nostra civiltà e complottano per minare l'ordine pubblico, distruggere infrastrutture critiche, aggredire oppositori politici o cospirare per nascondere i propri crimini alle autorità. Utilizzeremo tutti gli strumenti e i poteri a nostra disposizione per combattere il terrorismo e proteggere il nostro stile di vita dalla coercizione terroristica".

Le accuse al collettivo italiano

Il dipartimento di Stato americano ha motivato la designazione di Autistici/Inventati (A/I) come "Specially Designated Global Terrorist", accusando il collettivo italiano di essere "un gruppo estremista con sede in Italia che costruisce e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente Antifa e altri militanti di estrema sinistra in tutto il mondo". Secondo Washington, hacker e sviluppatori legati al collettivo fornirebbero chat ed email cifrate, hosting di siti, videoconferenze sicure e strumenti per garantire l'anonimato, "specificamente progettati per sostenere le operazioni delle reti terroristiche di estrema sinistra" e permettere loro di "organizzarsi, reclutare, comunicare, diffondere propaganda, condividere informazioni sugli obiettivi e sulle tattiche e compiere attacchi violenti", rimanendo "anonimi, non rintracciabili e fuori dalla portata della legge". Il Dipartimento sostiene inoltre che A/I selezioni manualmente gli utenti in base alla loro affinità ideologica e sia diventato "un nodo chiave di una campagna transnazionale condotta da reti violente e criminali di estrema sinistra per destabilizzare gli Stati Uniti e i loro partner".

Secondo il dipartimento di Stato, le cellule anarchiche responsabili nel 2026 dei sabotaggi ferroviari in Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi se ne sarebbero servite per rivendicare gli attacchi, pubblicare comunicati e diffondere manuali per costruire ordigni incendiari improvvisati. Lo stesso sarebbe avvenuto dopo il sabotaggio dell'oleodotto transalpino Tal nel marzo scorso, che interruppe il flusso di greggio verso Austria, Germania e Repubblica Ceca. Il Dipartimento cita inoltre una rete estremista ritenuta responsabile di attacchi contro infrastrutture ferroviarie ed energetiche tedesche tra il 2011 e il 2026, compreso l'attacco di gennaio alla rete elettrica di Berlino che lasciò senza corrente 45mila abitazioni e provocò una vittima: anche in questo caso, A/I sarebbe stata utilizzata per pubblicare rivendicazioni e appelli a nuovi attacchi contro infrastrutture energetiche.

Secondo il Dipartimento, Rose City Antifa, di base in Oregon, avrebbe utilizzato i servizi del collettivo italiano per "organizzare e incitare atti violenti e criminali", diffondere dati personali di agenti dell'Ice con appelli ad attaccarli "per strada" e "nelle loro case". Una cellula anarchica impegnata nella campagna contro la costruzione del centro di addestramento delle forze dell'ordine di Atlanta avrebbe invece usato l'infrastruttura di A/I per rivendicare attacchi contro la polizia, minacciare funzionari e imprenditori e diffondere istruzioni per costruire ordigni esplosivi e incendiari. Infine, secondo Washington, anche Jane's Revenge, gruppo accusato di una campagna di attacchi incendiari contro centri anti-aborto negli Stati Uniti, avrebbe utilizzato i servizi di Autistici/Inventati per pubblicare rivendicazioni e "incitare attacchi emulativi". Il dipartimento di Stato sostiene più in generale che piattaforme legate ad A/I siano state utilizzate per diffondere "mappe di infrastrutture critiche" e istruzioni per la costruzione di ordigni, oltre a comunicati di organizzazioni designate dagli Usa come terroristiche.