Carta d'identità a Roma, sabato 12 dicembre la notte bianca: cosa prevede

Aperture straordinarie serali dei municipi

12 dicembre 2025
Redazione Adnkronos
Domani sabato 12 dicembre 2025 a Roma si terrà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), per agevolare il rilascio e il rinnovo del documento. Per l’occasione, i Municipi I, II, III, IV, VII, VIII, X, XIII, XIV e il Pit di via Luigi Petroselli 52 garantiranno un’apertura straordinaria serale dedicata esclusivamente ai servizi Cie, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità di accesso al servizio.

Nel corso della serata, l’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati, Pino Battaglia, parteciperà all’iniziativa con un percorso che attraverserà diversi Municipi della città. Alla partenza del tour istituzionale, prevista alle 19 presso il Municipio VII in piazza di Cinecittà 11, sarà presente anche il sindaco Roberto Gualtieri. Il percorso si concluderà nel Municipio I al Pit di via Luigi Petroselli 52.

Iniziative come la Notte bianca della Cie, sottolinea il Campidoglio, rappresentano un’opportunità concreta per chi non può rivolgersi agli sportelli negli orari consueti. L’iniziativa si inserisce in un impegno portato avanti in continuità con gli open day del fine settimana che coinvolgono i municipi di Roma Capitale e che stanno consentendo a migliaia di cittadini di accedere al servizio in modo più semplice e veloce.

L’iniziativa assume un valore particolarmente rilevante anche in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data entro la quale tutti i cittadini dovranno essere in possesso della Carta d’identità elettronica, poiché la versione cartacea non sarà più valida. Le aperture straordinarie rappresentano dunque un’occasione utile per mettersi in regola senza attese.

