circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri

L'incidente all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri
16 marzo 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave.

Gi agenti, fa sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per i feriti è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Intanto nella zona sono stati rafforzati i servizi di viabilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tamponamento tram feriti tram roma tamponamento tram tram via prenestina
Vedi anche
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza