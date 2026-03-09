circle x black
Carta docente 2025-2026 attiva da oggi, inclusi i precari: importo e come richiederla

L'importo è pari a 383 euro. Accanto all’acquisto di libri, riviste, alle attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software sono stati previsti, per la prima volta, anche servizi di trasporto di persone e l’acquisto di strumenti musicali

09 marzo 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026. Sarà attivabile da oggi lunedì 9 marzo e avrà un importo pari a 383 euro. E' stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati. Una platea complessiva di beneficiari di oltre 1 milione di docenti: oltre 200.000 in più rispetto allo scorso anno quando c’era già stato un incremento, per un totale di 253.000 docenti in più rispetto a quelli previsti originariamente dalla Carta, si legge in una nota del ministero dell'Istruzione.

Chi può beneficiarne e cosa si può comprare

"Si dà, in questo modo e nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dei docenti, un’ulteriore risposta ad alcune sentenze che dal 2021 avevano prospettato la necessità di allargare la platea dei beneficiari. Sono state ampliate, inoltre, le categorie di spesa ammissibili al fine di rafforzare le opportunità per i docenti. Accanto all’acquisto di libri, riviste, alle attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software, sono stati previsti, per la prima volta, anche servizi di trasporto di persone e l’acquisto di strumenti musicali.

Ai 383 euro, su volontà del ministro Giuseppe Valditara, si aggiungono ulteriori 281 milioni, 11 milioni in più rispetto ai 270 già annunciati, da destinare alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti.

Come e dove attivarla

Per attivarla bisognerà andare sul sito cartadeldocente.istruzione.it. Per accedervi saranno necessarie le credenziali Spid o Cie.

