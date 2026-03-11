circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco: al Senato riflessione sulla giustizia in presentazione libro Rondinelli

Caso Garlasco: al Senato riflessione sulla giustizia in presentazione libro Rondinelli
11 marzo 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' un volume dedicato a un caso - quello dell'omicidio di Chiara Poggi - che appassiona e inquieta gli italiani, quello di Giancarla Rondinelli presentato oggi al Senato: l'incontro su "L'impronta - La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella Giustizia", (ed. Rubbettino), con prefazione del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha offerto l''occasione per un confronto fra politici, giornalisti e operatori dell'informazione. L’evento, moderato dalla giornalista Hoara Borselli, si è aperto con i saluti del senatore Maurizio Gasparri, e ha visto gli interventi del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, del direttore ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, del presidente Socialcom Luca Ferlaino e della stessa autrice.

“Su Garlasco il fattore che inquieta la gente è il tempo” ha osservato Chiocci, ricordando "il tempo trascorso dal giorno dell’omicidio, ma anche il tempo trascorso per un’inchiesta della procura di Pavia nei confronti della procura di Brescia. Tanto tempo passato ad approfondire tutto quello che sta emergendo oggi e che si poteva fare all’epoca”. “La gente è spaventata e non capisce perché è servito così tanto tempo, è pervasa da un senso di smarrimento. Ed è su questo tempo trascorso che poi la politica si è inserita”, sottolinea. “Dall’altra parte- precisa Chiocci - il tempo che scorre permette anche di 'scavare' nella notizia e di trovare alla fine i risultati e quindi di ribaltare quella che era stata una narrazione completa e conclusa”.

“Su Garlasco - gli ha fatto eco Peter Gomez - non ho una posizione personale, essa la si può desumere solo dalla lettura di tutti gli atti processuali ma nemmeno da quelli". "Questa vicenda ha a disposizione atti pubblici e facilmente reperibili. Il problema è che se gente che non ha la perizia sufficiente va ad interpretare i vecchi atti, è un problema”. Per quanto riguarda il fronte dei social il presidente di Socialcom Luca Ferlaino sottolinea che “bisogna contestualizzare questa vicenda nella società attuale, dagli utenti social viene vissuta come se fosse una serie su Netflix”. "Dai social vediamo che Stasi e Sempio vengono molto menzionati, il sentiment quindi è molto negativo verso tutti e due i personaggi", due figure - ha concluso - che "dagli utenti social sono considerati come due 'cattivi' ".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Garlasco Giustizia Caso Garlasco Omicidio Chiara Poggi
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza