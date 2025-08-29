circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Medjugorje, nuovo volume svela i retroscena dietro nulla osta di papa Francesco

Marco Paganelli tratta il tema nel libro 'Medjugorje: il verdetto del Papa' (edizioni Segno) disponibile da settembre

Caso Medjugorje, nuovo volume svela i retroscena dietro nulla osta di papa Francesco
29 agosto 2025 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo volume svela retroscena dietro il nulla osta alla venerazione della Madonna di Medjugorje concesso da papa Francesco lo scorso settembre. Marco Paganelli tratta il tema nel libro ‘Medjugorje: il verdetto del Papa’ (edizioni Segno) disponibile da settembre. Il volume contiene anche un’intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, sull’importanza della scelta attuata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2024.

Nel libro, spiega l’autore, ci sono “alcune rivelazioni sugli interventi del Successore di Pietro dopo il pronunciamento positivo, della Commissione di Inchiesta presieduta dal Cardinale Camillo Ruini dal 2010 al 2014, rispetto alle mariofanie dei primi giorni testimoniate dal 24 giugno 1981. Il Pontefice è riuscito a bloccare quanti volevano lo stop ai pellegrinaggi a causa di una non meglio specificata origine diabolica del fenomeno smentita, in realtà, sin dagli inizi dello stesso dalle istituzioni ecclesiali competenti. L’opera aiuta a comprendere anche quali saranno le prospettive future di quanto sta avvenendo nel noto santuario balcanico”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Medjugorje papa Francesco venerazione della Madonna Marco Paganelli
Vedi anche
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza