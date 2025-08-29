José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. Oggi, venerdì 29 agosto, il club turco ha ufficializzato la separazione con il tecnico portoghese dopo l'eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Benfica, che si è imposto al ritorno 1-0 dopo lo 0-0 dell'andata. "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-25", ha scritto il club di Istanbul in una nota pubblicata sui propri canali ufficiale, "lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera".

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Mourinho così si ritrova, a stagione appena iniziata, senza squadra. Lo Special One era approdato sulla panchina del Fenerbahce lo scorso anno, seminando fin da subito polemiche e veleni, in particolare con i rivali del Galatasaray e la Federazione turca. L'esperienza in Super Lig era arrivata dopo la fine della sua esperienza alla Roma, dal 2021 al gennaio del 2024, e con cui ha vinto una Conference League.