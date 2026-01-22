"Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto". Fabrizio Corona non si ferma ed è pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate sul presunto 'sistema Signorini' su cui ora indaga la Procura di Milano.

Nell’atto della difesa si dice "che all’interno della puntata, io ho diffamato gravemente Signorini senza alcun elemento probatorio. Come puoi scriverlo? Ci sono delle chat clamorose, degli audio clamorosi, delle fotografie clamorose, delle dichiarazioni e una denuncia.. e non c’è un quadro probatorio?" aggiunge.

"E' una richiesta che non ha fondamento giuridico", sostiene dal canto suo l'avvocato Ivano Chiesa, difensore di Corona, rispetto al provvedimento d'urgenza con cui i legali del conduttore hanno chiesto di bloccare la messa in onda della prossima puntata di 'Falsissimo'.