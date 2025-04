ChatGpt down dopo... le domande sul prossimo Papa. Open AI, il colosso che ha creato il chatbot basato sull'intelligenza artificiale, ha problemi a giudicare dalle segnalazioni riportate da Downdetector. Il sito che monitora le anomalie della rete evidenzia un boom di messaggi inviati dagli utenti di numerosi paesi: dall'Italia alla Francia, dal Belgio alla Germania, dalla Spagna al Portogallo. I disservizi sembrano limitati all'Europa, visto che su Downdetector non risultano segnalazioni rilevanti dagli Stati Uniti. ChatGpt è stata interpellata nelle ultime ore in particolare sul nome del prossimo Papa, che raccoglierà l'eredità di Papa Francesco. L'applicazione ha fornito una risposta 'italiana'.