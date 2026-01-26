Andrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Video che la ventiseienne aveva sul computer che veniva utilizzato dall’intera famiglia. Ne sono certi i consulenti dei Poggi - gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti - che in una relazione (consegnata la scorsa settimana alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli) hanno messo nero su bianco gli ultimi approfondimenti sul delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco.

Nuove tecnologie escludono che Sempio abbia avuto accesso a quei filmati privati

I nuovi software - a quanto apprende l'Adnkronos - hanno permesso di escludere che il nuovo indagato Sempio, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei filmati privati che, per qualcuno, potrebbero costituire il movente di un omicidio che vede Stasi - a dire della Cassazione - come il solo colpevole.

Questo elemento si aggiunge a quello reso noto dalla difesa Poggi, rappresentata dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, qualche giorno fa. Per i consulenti di parte, la sera prima di essere uccisa, la ventiseienne era entrata nella cartella 'Militare' del pc di Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - "numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" e di alcune immagini avrebbe sicuramente visto l'anteprima. Un dato che, a 18 anni di distanza, potrebbe spiegare perché Stasi ha ucciso Chiara Poggi.

Sempio chiede incidente probatorio su computer Poggi e Stasi

La difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, chiede che si proceda all'incidente probatorio sul computer in uso alla vittima e su quello dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco. Come indagato Sempio è l'unico titolato a chiedere l'approfondimento.