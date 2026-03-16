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Cibi e pensieri che nutrono il cervello, un libro firmato dalla coppia Liotta (giornalista) e Matteoli (neuroscienziata)

Dall'opera, sugli scaffali dal 17 marzo, è tratta una lectio scenica delle autrici che si terrà il 4 maggio al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano

Cibi e pensieri che nutrono il cervello, un libro firmato dalla coppia Liotta (giornalista) e Matteoli (neuroscienziata)
16 marzo 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Un punto di vista nuovo, che parte dagli studi recenti di neuroscienze e approda a discipline nascenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo. E' il lavoro delle autrici Eliana Liotta e Michela Matteoli che firmano 'La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita' (Sonzogno), in libreria dal 17 marzo. Dall'opera è tratta una lectio scenica delle autrici, che si terrà al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano lunedì 4 maggio alle 20.30.

Liotta, giornalista e saggista, e Matteoli, neuroscienziata che dirige il programma di Neuroscienze dell'ospedale universitario milanese Humanitas, propongono una visione in linea con le scoperte recenti: una mente incarnata nel cervello e in dialogo continuo con il corpo e con il microbiota intestinale. Proprio questa dimensione materiale merita interesse, a partire dall'alimentazione. Dall'analisi dei dati scientifici emerge che, in media, italiane e italiani sono carenti di sostanze essenziali per il sistema nervoso, come gli omega-3 e le vitamine B e D.

"Rischiamo di avere cervelli malnutriti in una società opulenta, e non stupisce che la conseguenza siano stati ansiosi, senso di fatica, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione. Ma le nostre menti straordinarie hanno fame anche di sentimenti, spiritualità, pace. Sono creatrici di mondi che palpitano nella musica, nell'arte, nei teatri, nei film", riflettono le autrici. E tutti questi pensieri, esperienze, emozioni ci modificano, fisicamente. "Il nostro cervello muta mentre viviamo", scrivono Liotta e Matteoli che suggeriscono: "Prendiamoci cura della nostra mente, diamole quello di cui ha bisogno: stimoli, relazioni, sfide, bellezza. Alleniamola con amore. E lei ci ripagherà, radiosa, per molti anni a venire".

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LA MENTE RADIOSA Sonzogno
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