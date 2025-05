Lo youtuber Cicciogamer89 si è recato in questura a Roma per ringraziare personalmente la Polizia di Stato che, circa un mese fa, durante la 34esima edizione del Romics, ha fermato il ladro che ha cercato di rubare al noto youtuber un mazzo di carte Pokemon dal valore di 1200 euro.

Il post

Si chiama Mirko Alessandrini, ma sul web è conosciuto come @Cicciogamer89, noto youtuber che, da ormai qualche anno, ha unito sui suoi canali social il mondo del gaming a quello del collezionismo di carte: durante la 34esima edizione del Romics, mentre migliaia di giovani appassionati accorrevano al suo stand per salutare il loro beniamino, un giovane aveva approfittato per accaparrarsi un box di carte di una nota collezione dal valore di oltre 1200 euro.

Il ladro, però, era stato immediatamente arrestato grazie al lavoro degli agenti dell’XI Distretto San Paolo. A distanza di un mese dall’episodio che li ha fatti incontrare la prima volta, Mirko ha scritto una lettera al questore di Roma per esprimere “la sua più sincera gratitudine per il tempestivo e professionale intervento degli agenti, che si sono distinti per la loro efficienza ed umanità” e per “catturare” una foto insieme in ricordo di quella giornata a lieto fine.