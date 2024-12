Botta e risposta oggi, 24 dicembre, tra il deputato tra Borrelli e il circo Orfei. "ll Re Leone, lo spettacolo a Licola rischia di trasformarsi in film dell'orrore" scrive su X il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, postando un video. "Uno dei felini fa sobbalzare la porta della gabbia e il pubblico con i bambini fugge via terrorizzato" aggiunge, sostenendo che gli "animali vengono ridicolizzati, frustrati e sfruttati".

La replica del circo Orfei

Su Facebook il circo Orfei replica ancora una volta con un filmato dal titolo 'La risposta del nostro trainer dei grandi felini alle accuse. "Parole rilasciate da chi opera in questo settore da generazioni" scrivono.

"Nessuno ha picchiato gli animali, purtroppo è successo che i due maschi erano in calore e, per gelosia di una femmina, si sono azzuffati. Ora come vedete stanno benissimo" assicura il domatore.