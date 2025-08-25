circle x black
Teramo, 27enne trovato morto davanti a pc: indossava maschera antigas

Non si esclude che il ragazzo stesse partecipando a una 'sfida' sui social

Carabinieri - Fotogramma
25 agosto 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto, a Roseto degli Abruzzi, davanti al pc con indosso una maschera antigas a cui era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori ieri nella tarda serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo che indagano sulla vicenda.

Al momento la pista più probabile è quella del gesto volontario anche se non si esclude che il 27enne stesse partecipando a una 'sfida' sui social network. I carabinieri hanno sequestrato il computer e i dispositivi informatici del ragazzo.

