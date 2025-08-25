circle x black
Roma, 60enne violentata e rapinata al parco Tor Tre Teste

Impegnati nelle indagini i carabinieri della compagnia Casilina

Carabinieri - Ipa
25 agosto 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna romana di 60 anni ha denunciato di esser stata rapinata del cellulare e violentata al parco di Tor Tre Teste, nella Capitale, poco dopo le 6 di ieri mattina. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico Casilino per il protocollo rosa, e i carabinieri della compagnia Casilina impegnati nelle indagini.

La donna stava portando a passeggio il cane, quando è stata sorpresa da un uomo, descritto come di colore, che l'ha rapinata del cellulare e violentata. Scioccata, dopo quanto subito, la vittima si è preoccupata di mettere in sicurezza il proprio cane affidandolo a una vicina di casa per poi chiamare i soccorsi. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme al nucleo investigativo di Roma, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga. Sul posto anche il figlio della vittima.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma 60enne roma tor tre teste
