Colotta: "Parole di Delpini per un'etica della comunicazione scuotono la mente e le coscienze"

"Le parole pronunciate oggi dall’Arcivescovo di Milano Delpini scuotono la mente e le coscienze e devono coinvolgere tutto il nostro settore in uno sforzo collettivo per un’etica della comunicazione sempre più rispettosa della dignità delle persone". Lo afferma in una nota il Presidente di Assocomunicatori, Domenico Colotta, commentando le parole pronunciate da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, nel tradizionale discorso alla città per Sant’Ambrogio, in cui ha biasimato quella comunicazione che ingigantisce il male ignorando il bene, oltre che i social che veicolano narcisismo, volgarità e odio.

"La buona comunicazione - sottolinea - riveste un ruolo fondamentale nella vita delle persone e rappresenta un vero e proprio antidoto per combattere le disuguaglianze sociali; può, pertanto, contribuire efficacemente alla costruzione di relazioni più sane, alla risoluzione di conflitti e alla creazione di una società più equa, giusta e inclusiva".