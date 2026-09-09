circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, comandante Ryanair prima del decollo: "Volo in ritardo per colpa di Lepore"

È successo sul volo da Olbia a Bologna, con riferimento probabilmente all'ordinanza che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni

La cabina di un aereo - 123rf
La cabina di un aereo - 123rf
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore". Lo ha annunciato un pilota Ryanair ai microfoni poco prima del decollo. A raccontare quanto successo sul volo Ryanair da Olbia a Bologna sabato 29 agosto in partenza alle 22.15 è 'La Repubblica'. "Avevamo qualche minuto di ritardo - racconta l'imprenditore bolognese Francesco Ponzellini - viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo. Comunicazioni tipiche prima del decollo, che ascoltavo distrattamente quando a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta Matteo Lepore. Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante".

Con tutta probabilità il pilota accennava, polemicamente, all'ordinanza dell'Enac, l'Ente nazionali per l'aviazione civile, che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni (dalle 23 alle 6) sull'area urbana di Bologna. Un provvedimento fortemente voluto dalla giunta a tutela del riposo e della salute dei residenti della zona. Un'ordinanza a cui tra l'altro si è arrivati dopo una lunga trattativa tra comitati, Comune e aeroporto Marconi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasporto aereo ritardo provvedimento giunta ordinanza lepore ryanair lepore ritardo ryanair lepore
Vedi anche
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza