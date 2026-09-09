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Fratello e sorella trovati morti in casa a Torino, erano deceduti da tempo: indagini in corso

Le vittime sono un’anziana 78enne, affetta da sordomutismo, e suo fratello di 75, da qualche tempo malato oncologico

Fratello e sorella trovati morti in casa a Torino, erano deceduti da tempo: indagini in corso
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09 settembre 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erano deceduti da giorni i due fratelli trovati senza vita nella tarda serata di ieri sera in un appartamento di Moncalieri, alla periferia del capoluogo piemontese. Le vittime un’anziana 78enne, affetta da sordomutismo, e suo fratello di 75, da qualche tempo malato oncologico. L’allarme è scattato dai vicini di casa della donna a causa del forte odore proveniente dall’abitazione. I carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, hanno rinvenuto il corpo della donna nella camera da letto con diverse ferite alla testa, molto probabilmente inferte con un’asta metallica trovata sul pavimento.

Poco distante, attaccato a un’anta dell’armadio, un biglietto manoscritto lasciato dal fratello della donna che secondo quanto accertato dagli investigatori sarebbe da ricondurre alla sofferta patologia di sordomutismo della donna connessa a un intervento chirurgico di natura oncologica a cui l’uomo era stato sottoposto di recente. Nella stessa abitazione e’ stato trovato anche il corpo dell’uomo. Le indagini per fare piena luce sulla vicenda che ha sempre più i contorni di una tragedia familiare, coordinate dalla Procura di Torino, sono affidate ai carabinieri di Moncalieri.

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sordomutismo oncologia torino moncalieri fratello sorella morti
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