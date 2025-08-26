circle x black
Comitato Addiopizzo: "Anche alla Noce si può fare"

Comitato Addiopizzo:
26 agosto 2025 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Anche alla Noce si può fare: denuncia collettiva". Sono decine i manifesti affissi la notte scorsa, dall'associazione 'Comitato Addiopizzo' nel quartiere Noce di Palermo. "A pochi giorni dall’anniversario dell’omicidio di Libero Grassi, nella notte appena trascorsa siamo tornati per le strade di Palermo per rinnovare una tradizione che ci accompagna da oltre due decadi", dicono. "Nel corso di questi venti anni sono stati innumerevoli i momenti nei quali abbiamo tappezzato in piena notte la città di Palermo- aggiunge Addiopzzo - Stanotte siamo voluti tornare tra i quartieri di Noce e Malaspina per sostenere e lanciare un messaggio di vicinanza e di disponibilità al supporto a chi ancora oggi, tra commercianti e imprenditori, è stretto dalle maglie del racket delle estorsioni".

"La storia degli ultimi venti anni ci dice che anche in contesti così complessi possano germogliare segnali di riscatto- aggiungono -Anche alla Noce si può fare: denuncia collettiva. Noi ci siamo".

