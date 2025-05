Maxi piano sicurezza per il Conclave 2025 che da domani pomeriggio è chiamato ad eleggere il nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Oggi si è riunito il comitato operativo della Protezione civile per pianificare due fasi fondamentali, quella del Conclave e della fumata bianca con l'annuncio del nuovo Pontefice e la fase della cerimonia dell'intronizzazione che richiamerà diverse centinaia di migliaia di persone. Per l'intronizzazione del nuovo Papa prevediamo l’afflusso di un massimo di 250mila persone tra San Pietro e via della Conciliazione", ha spiegato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al termine del comitato operativo sul Conclave. "Abbiamo stimato che tra la fumata bianca e l'annuncio del nuovo Papa potrebbero passare circa due ore - ha aggiunto - è questo il tempo che chi si trova a Roma avrà a disposizione per raggiungere San Pietro".

Blocco coperture telefoni dentro San Pietro

"Ci è stato comunicato dalle autorità vaticane - ha detto Ciciliano - il blocco delle coperture telefoniche all’interno di San Pietro per rendere possibile ai cardinali di poter svolgere al meglio la loro funzione di individuazione ed elezione del nuovo Pontefice. Ovviamente con le società che gestiscono le reti telefoniche è stato fatto un punto di valutazione specifico perché è giusto far svolgere l’attività ai cardinali in totale sicurezza ma la stessa cosa deve essere garantita a chi si trova all'esterno".

Le forze dell'ordine in campo

Saranno oltre 4mila le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che saranno impiegati per la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa. E’ quanto emerso ieri al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Roma. Nei giorni precedenti, dall’inizio del Conclave, saranno invece modulati in base alle esigenze. Per i flussi di fedeli che arriveranno a San Pietro dopo la fumata bianca saranno in campo fino a mille volontari della Protezione Civile.

"Non abbiamo certezza delle date ma siamo attrezzati, in termini di controlli di sicurezza e di personale delle forze dell'ordine, come se ci dovesse essere fin dal primo giorno la fumata bianca", ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. "Nella zona di San Pietro dove ci sono tantissimi fedeli ci sarà una sicurezza importante con anche gli apparati anti drone - ha aggiunto - Replicheremo i servizi messi in campo per il funerale quando verranno le personalità estere per salutare il nuovo Pontefice. Certamente l'attenzione è massima".

"Non abbiamo idea dei numeri ma siamo stati sorpresi dal gran numero di presenze per le esequie di Bergoglio, superiori alle aspettative. Molto dipenderà da chi sarà il nuovo Pontefice e dalla sua nazionalità", ha aggiunto. "Abbiamo calcolato una capienza di 250mila persone nell'area di San Pietro e nelle zone limitrofe - ha detto Giannini - Abbiamo valutato anche la predisposizione dei maxischermi. Il prossimo comitato lo faremo quando si saprà chi è il nuovo Pontefice e la data dell'intronizzazione".