Conflitti, Giusti (Università Link): "Cattedra a Ramos-Horta dimostra nostro impegno nel promuovere la pace"

21 novembre 2025 | 13.29
Il rettore Carlo Alberto Giusti esprime il piacere e l'onore di ospitare all'Università Link il premio Nobel per la pace e presidente di Timor-Est, Josè Ramos-Horta, sottolineando il suo ruolo chiave nella risoluzione di uno dei conflitti più recenti e drammatici della storia recente. La figura del Nobel sarà parte integrante della comunità accademica, ricoprendo il ruolo di docente del corso di Risoluzione dei conflitti e percorsi di pace. Giusti annuncia inoltre l'istituzione di una cattedra speciale (CER) affidata al premio Nobel, come segnale della vicinanza e dell'impegno della comunità scientifica e accademica dell'Università Link nel promuovere la cultura della pace e nel fungere da ispirazione per le nuove generazioni.

