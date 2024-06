Congresso Sirm, Giovagnoni (Sirm): “Bracco pioniera diagnostica per immagini, doveroso riconoscere la sua visione”

“La dottoressa Diana Bracco è pioniera nel mondo della diagnostica per immagini, ha accompagnato la mia generazione e accompagnerà le future generazioni di radiologi. Doveroso come società scientifica riconoscere la sua visione e il suo impegno”. Sono le parole di Andrea Giovagnoni, presidente nazionale Sirm - Società italiana di radiologia medica ed interventistica, a margine della cerimonia d’apertura del 1° Congresso congiunto delle società scientifiche dell’area radiologica, in svolgimento dal 20 al 23 giugno al MiCo, durante la quale è stata insignita della medaglia d’oro targata Sirm per il loro talento ed impegno a favore della radiologia la dottoressa Diana Bracco, presidente e Ceo di Gruppo Bracco.