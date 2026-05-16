Un’auto ha investito una coppia di coniugi che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Pirelli, a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L'uomo di 77 anni, nato nel 1949, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Multimedica, dove è deceduto poco dopo il ricovero. La moglie, del 1950, è stata invece trasferita in codice rosso al Niguarda, dove si trova in sala operatoria in condizioni gravissime.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, avrebbe travolto i due pedoni all’altezza dell’intersezione con via Vizzola, in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale, mentre attraversavano la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano del 1966, risultato negativo all’etilometro e al drug test. Sotto choc dopo l’incidente, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Civile di Sesto San Giovanni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'investimento.