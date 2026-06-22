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Corona accusato di fake news: Meloni sentita in aula a Milano il 28 settembre

La premier è parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina. Il fotografo è accusato con Luca Arnau,di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news su una loro presunta relazione

Corona accusato di fake news: Meloni sentita in aula a Milano il 28 settembre
22 giugno 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 28 settembre. "La persona offesa è disposta a venire a Milano la prossima udienza", ha esclamato a sorpresa in aula l'avvocata Giulia Bongiorno dopo che il pubblico ministero Giovanni Tarzia ha insistito nella richiesta di sentirla come testimone dell'accusa. Nella stessa udienza verrà sentito l'imputato Corona.

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fake news diffamazione aggravata processo milanese meloni corona corona meloni
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