La premier è parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina. Il fotografo è accusato con Luca Arnau,di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news su una loro presunta relazione

La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 28 settembre. "La persona offesa è disposta a venire a Milano la prossima udienza", ha esclamato a sorpresa in aula l'avvocata Giulia Bongiorno dopo che il pubblico ministero Giovanni Tarzia ha insistito nella richiesta di sentirla come testimone dell'accusa. Nella stessa udienza verrà sentito l'imputato Corona.