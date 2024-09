Sono 12.876 i nuovi casi di Covid registrati in Italia dal 29 agosto al 4 settembre, in calo rispetto ai 15.221 del periodo 22-28 agosto (-15% circa). In riduzione anche i morti, che nell'ultima settimana sono stati 75 contro i 135 della precedente (-44%). Sono i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute.

A fronte di 89.228 tamponi eseguiti (in discesa rispetto ai 94.171 della scorsa rilevazione), l'indice di positività cala al 14,4%, 1,8 punti percentuali in meno rispetto al 16,2% della 22-28 agosto.