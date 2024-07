Crollo nella notte alla Vela Celeste di Scampia a Napoli. A cedere è stato un ballatoio del terzo piano, che ha coinvolto nella caduta i ballatoi del secondo e del primo piano. Diverse le persone travolte. C'è almeno una vittima accertata e diversi feriti, dei quali due in modo grave.

Sul posto vigili del fuoco e quattro ambulanze che hanno trasportato i feriti nei vari ospedali cittadini: 2 sono in gravi condizioni. Altri feriti si sono recati in ospedale con mezzi propri. I pompieri hanno evacuato con l’autoscala dei piani alti. Sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio. Sul posto anche le forze dell'ordine, le prime indagini sono affidate alla Polizia di Stato.