Cucinotta: "Passo indietro Albergoni toglie Cda da imbarazzo"

"Ringrazio il dottor Albergoni per la sensibilità che le sue dimissioni dimostrano. Questo suo passo indietro ha tolto dall'imbarazzo il Consiglio d'amministrazione dall'assumere un atto più doloroso". Lo ha detto all'Adnkronos Maria Teresa Cucinotta, Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, commentando le dimissioni del direttore generale Roberto Albergoni. "Non c'è dubbio che nonostante l'impegno profuso dal dottor Albergoni - dice Cucinotta -è indispensabile recuperare i gravi ritardi che si sono accumulati nella realizzazione dei progetti". E conclude: "Il lavoro della fondazione non si fermerà e proseguirà con maggiore slancio di prima sotto una nuova direzione".