Tamburrano: "Patrimonio artistico-culturale di Roma impresso nei cittadini"

L’eurodeputato alla II edizione del premio ‘Energie per Roma 2025’: “Italia non insegua gigantismo tecnologico”

“L'Energia per Roma nasce da un fatto particolare: chi nasce e vive a Roma, è immerso in un patrimonio culturale e artistico che inevitabilmente si imprime nel proprio essere. Abbiamo il principio dell'armonia, della bellezza, delle proporzioni, dello stupore, dell'innovazione e anche della conservazione di quello che è stato nel nostro genoma culturale di cittadini romani, in qualche maniera anche cittadini del mondo, perché per Roma è passato veramente di tutto”. Così ai microfoni dell’Adnkronos l’eurodeputato On. Dario Tamburrano intervenendo alla seconda edizione del premio ‘Energie per Roma 2025’, un prestigioso riconoscimento organizzato dal Centro europeo di Studi culturali per celebrare l’impegno e il talento dei cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma.

L’edizione 2025 del Premio gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e del patrocinio della Regione Lazio, della Confederazione italiana di Unione delle professioni intellettuali (Ciu) presente al Cnel e al Cese di Bruxelles, della Fondazione italiani.it e della Università eCampus.

L’onorevole Tamburrano ha aggiunto: “Roma e l'Italia rappresentano buona parte delle radici culturali europee. Noi siamo il Paese con la più alta percentuale di testimonianze artistiche del patrimonio culturale mondiale e questa è una specificità unica che ci contraddistingue nel mondo. Credo che l'Italia non sia in grado e non credo nemmeno sia giusto che insegua il gigantismo tecnologico industriale di altri attori geopolitici ben più forti e potenti di noi, ma che debba ritrovare “un centro di gravità permanente”, per usare le parole di Battiato, in quelle che sono le proprie radici. Bisogna riprendere quello che siamo stati e aggiornarlo con innovazione tecnologica, digitale, con le nuove frontiere dell'ecologia e della sostenibilità. Credo sia la via giusta nella quale potremo avere successo di nuovo nel mondo”, conclude.