Cybersicurezza, Momola (Engineering): "Articolare sistema di difesa governato a livello centrale"

"L'Ai è uno strumento tecnologico altamente potente sia per chi attacca sia per chi difende". Bisogna strutturare una strategia che si declina "in una visione di sistema articolata su foundation model europei, sistemi di agenti osservati e governati a livello centrale e uno sguardo in avanti per quello che sarà il gap quantico". Lo ha detto oggi a Roma Fabio Momola, Executive Vice President Gruppo Engineering e Ceo di Atlantic Technologies, partecipando alla quinta edizione di Cybersec, la conferenza internazionale organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato.