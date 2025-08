Da Tahiti a Bogotà, giro del mondo da Guiness per un Atr72-600, a bordo due piloti italiani

Un giro del mondo da Guinness dei primati per due piloti italiani, i comandanti Giorgio Gentilini e Andrea Macaluso, che hanno portato un Atr72-600 da Tahiti alla Colombia. Per un Boeing 747, un aereo a getto, é questione di qualche ora. Ma un biturboelica, come l'Atr72-600, non può volare direttamente verso nord est né effettuare un volo non stop, l’autonomia non lo permette. Occorre percorrere una rotta verso ovest molto più lunga. Tante ore di volo e tanti giorni in più. In totale un viaggio da 11 giorni e oltre 20 fusi orari.

Questo complesso e lunghissimo trasferimento ha visto protagonisti i due piloti italiani, esperti professionisti con migliaia di ore di volo di esperienza alle spalle e di provenienza Aeronautica Militare, passati al mercato civile. Gli scali toccati sono stati : Papeete, Apia, Port Vila, Cairns, Darwin, Jakarta Halim, Hambantota, Goa, Abu Dhabi Halim, Cairo, Malta, Ouarzazate, Isola del Sale, Fortaleza, Manaus, Bogotà.

I comandanti Gentilini e Macaluso hanno raccontato su Linkedin la loro esperienza: un viaggio di 11 giorni dal 20 luglio al 30 luglio, andando contro vento, da est verso ovest. Sorvolando Pacifico, Australia, Indonesia, Oceano Indiano, Penisola Arabica. Poi di nuovo volando sul Sahara e quindi l’Oceano Atlantico e l’Amazzonia in Sud America. In totale i due piloti italiani hanno operato ben 15 tratte, per oltre 82 ore e 5 minuti di volo. Tradotte in 19.641 miglia nautiche toccando 14 paesi.