Dal ristorante familiare alle consegne a domicilio, così Machebuoni.it sfida i colossi globali

Un ristorante con 40 anni di attività fondato da mamma e papà in gioventù quando, con zero esperienza nel settore, hanno deciso di imbarcarsi in una nuova avventura. Poi, da inizio anni '90, si affianca l'attività di preparazione di pasti pronti per bar e ristoranti del nord Italia. Nel 2003 la chiusura del ristorante per concentrarsi sul mercato delle consegne. E infine una nuova rivoluzione dovuta all'emergenza Covid. È questa la storia di Maila Perugini, il volto dietro la società di consegne di pasti pronti Machebuoni.it, operante in tutta Italia.

“Ricordo ancora il 9 marzo 2020, hanno chiuso tutti i bar. Ad esempio a Milano avevamo tantissimi clienti: ogni settimana partiva un furgone pieno di pasti. Con il Covid si è fermato tutto” dice Maila all'Adnkronos. La decisione di cambiare target dell'attività è stata quasi immediata, un cambiamento repentino. Nel giro di quindici giorni è stato aperto il sito per consegnare a privati “per non restare con le mani in mano”. I primi mesi sono stati di conoscenza, per tastare il terreno, tant'è che anche la produzione è stata ridotta da 5 a 3 giorni, e poi il boom. “L'inverno tra 2020 e 2021 è stato il migliore. Il trend dei pasti a domicilio è esploso e il nostro fatturato è cresciuto costantemente con zero marketing e pubblicità” continua Maila.

Maila ha realizzato il sito di Machebuoni.it in solitaria, con ore e ore di studio indipendente: “Non è uno sforzo alla portata di tutti, specialmente considerato che io all'università ho studiato letteratura tedesca, non marketing o informatica”. “Il sabato mattina mentre pulivo il bagno di casa ascoltavo webinar su e-commerce e marketing. Quasi come alla Bocconi”. Una scelta che si è rivelata vincente.

Machebuoni.it è rimasto fedele alla linea tracciata dai genitori. Un'azienda di 15 dipendenti che riesce a coprire tutto il territorio nazionale offrendo prodotti di alta qualità. “Per una realtà familiare come la nostra entrare in questo mercato solamente con le nostre forze è stata una grande soddisfazione”. E se prima della pandemia il pasto pronto era adocchiato con pregiudizio, come sinonimo di nutrimento di scarsa qualità, ora la situazione è ben diversa: “Adesso è una cosa normale. Se poi un laboratorio come il nostro lavora con materie prime di qualità il risultato è assicurato”.