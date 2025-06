Dalle montagne del Gran Paradiso al mare del Lido di Camaiore, l'Italia accoglie i bambini di Kharkiv

Al via la 56esima missione di "Memoria Viva", madrina la giornalista Claudia Conte

Prende il via oggi la 65ª missione dell’associazione Memoria Viva, che accoglierà in Italia 20 ragazze e ragazzi provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv, accompagnati da 4 tutori. Una vacanza di solidarietà e rinascita che porterà i giovani ospiti dalle valli incontaminate del Parco Nazionale del Gran Paradiso fino alle acque cristalline del Lido di Camaiore.

A sostenere questa nuova missione sarà la giornalista Claudia Conte, storica madrina delle iniziative di Memoria Viva. Da sempre impegnata a favore dei bambini vittime di guerra, Conte riceverà un importante riconoscimento ufficiale dalla città di Krasnokutsk come segno di gratitudine per il suo costante impegno a tutela delle fasce più vulnerabili. I ragazzi, provenienti dalla città evacuata di Kupiansk e dalla città rifugio di Krasnokutsk, vivranno 15 giorni all’insegna della pace, della natura e della spensieratezza nel cuore del primo parco nazionale italiano, ospitati nella foresteria messa a disposizione dal Presidente del Parco, Mauro Durbano, e dall’amministrazione comunale di Ceresole Reale. La struttura è stata allestita con cura dai volontari di Memoria Viva per offrire un’accoglienza dignitosa e calorosa.

Il programma prevede visite guidate, escursioni nella natura, giornate di svago a Torino e nel Canavese, rese possibili grazie alla collaborazione di tanti amici dell’associazione come Piero Moscardini, Carlo Alberto Carraon del Lido di Camaiore, l’organizzazione “Canavese 2030” e l’azienda Tiger, che ha generosamente sostenuto diverse attività.