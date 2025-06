De Palma (Inc), 'Fake news danno concreto per aziende e persone'

“C’è un’informazione onnipresente e una fiducia intermittente. In questo scenario gli italiani chiedono due cose: competenza e affidabilità. Il rischio che una fake news diventi un danno reputazionale per brand, aziende o persone è reale e va gestito con professionalità.” Lo ha dichiarato Pasquale De Palma, presidente e amministratore delegato di Inc, commentando i risultati della ricerca promossa dall’agenzia in occasione del 50esimo anniversario, celebrato al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Al centro dello studio, realizzato con AstraRicerche, il rapporto contraddittorio degli italiani con l’informazione e i pericoli della disinformazione amplificata dagli algoritmi.