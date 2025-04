Design: 1.066 eventi al Fuorisalone, indotto da 278 milioni

L’edizione 2025 del Fuorisalone, con 1066 eventi nella guida ufficiale, ha registrato visitatori da tutto il mondo. La design week, secondo le stime di Confcommercio, ha generato un indotto da 278 milioni (dati in via di conferma nei prossimi giorni), con un incremento del 5,8% rispetto al 2024. E' il bilancio di Fuorisalone al termine dell'evento.

Dai grandi brand alle iniziative indipendenti, nei vari distretti della città moltissimi designer e aziende hanno abbracciato il tema di quest’anno 'Mondi Connessi'. Fuorisalone ha poi animato alcuni angoli meno conosciuti della città e ne ha fatti scoprire di nuovi: dagli ex bagni pubblici nei sotterranei della Piscina Cozzi, un edificio del 1934, alla vista panoramica sulla città dal 16esimo piano della rinnovata Torre Velasca; dal suggestivo chiostro di Sant’Angelo, parte del Convento progettato da Giovanni Muzio a gioielli architettonici come Palazzo Donizetti in via Gaetano Donizetti e la Fondazione Jacqueline Vodoz e Bruno Danese, in via Santa Maria Fulcorina; dagli spazi dell’ex fabbrica di gomma di inizio ‘900, il BasicVillage che si è aggiunta come location al distretto di Isola al fascino autentico di Dropcity che ha presentato nuovi spazi espositivi fino alle due nuove location di Varedo protagoniste di questa edizione di Alcova, l'ex fabbrica Snia e le serre di Pasino.

Tra affreschi e cortili nascosti da scoprire, hanno aperto le porte al pubblico della design week anche molti palazzi storici e case private. La moda ha avuto un ruolo di spicco "confermando - viene evidenziato nella nota diffusa al termine del Fuorisalone - la sempre maggior inclinazione alla contaminazione tra linguaggi creativi". Tra tecnologia all’avanguardia, design ricercato e visioni del futuro, anche l'automotive ha offerto grandi installazioni ed esperienze immersive. L’edizione 2025 di Fuorisalone ha consolidato poi la collaborazione con miart.

La piattaforma Fuorisalone.it ha registrato una presenza di brand con l’Italia al primo posto, seguita da Germania, Francia e Svizzera. Passiamo ai numeri dell’edizione 2025: la guida eventi di Fuorisalone.it ha proposto online 1066 eventi raccontati sul sito da più di 5.000 immagini prodotte da oltre 100 e.Reporter, studenti selezionati dal Politecnico di Milano e dalla Northeastern University di Boston. L’edizione ha contato dall’inizio dell’anno un’audience online cresciuta del 5% con di più di 660 mila utenti unici e più di 4 milioni di pagine viste, con visitatori del sito provenienti da 166 diversi paesi (Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Irlanda, Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna) con chiavi di ricerca che sono bilanciate tra luoghi e brand, in particolar modo legati a firme nel mondo della moda e della tecnologia. Tra i canali social più visitati al primo posto Instagram, che ha visto per @Fuorisalone un incremento di 16mila follower dalla conferenza stampa, ottenendo 4 milioni di impressions.