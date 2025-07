Diabete, Novo Nordisk: 'Vulnerabili' è il primo progetto al mondo per gli 'invisibili'

“Curare e prendersi cura, questo è il valore e il claim che ci ha fatto oggi essere qui a Palermo con “Vulnerabili” il primo progetto al mondo che vede, ancora una volta, l'Italia in primis che va a prendersi cura di quella popolazione definita vulnerabile, invisibile, che pur avendone diritto per varie ragioni non riesce ad accedere al Sistema sanitario nazionale. Siamo qui per risolvere questo problema”. Così Marco Salvini, external affairs senior director Novo Nordisk Italia, a margine della presentazione, a Palermo, del progetto 'Vulnerabili' nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico e che vede coinvolte le due associazioni palermitane, Centro Astalli e Centro di Accoglienza Padre Nostro. Obiettivo del progetto è garantire alle persone con diabete, che vivono in condizioni di povertà socioeconomica, il diritto e l'accesso alle terapie.