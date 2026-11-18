Le lenti fachiche intraoculari, tra cui le ICL, rappresentano una soluzione consolidata per la correzione di difetti visivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo, anche quando questi si presentano in forma particolarmente elevata. A differenza delle tecniche laser corneali, si tratta di una procedura additiva, che prevede l’impianto di una lente all’interno dell’occhio, senza intervenire sulla struttura della cornea né modificarne la curvatura.

Le lenti ICL possono essere utilizzate per correggere difetti refrattivi di diversa entità, da quelli lievi a quelli più elevati. Questa tecnica può rappresentare un’importante opportunità per i pazienti che non possono sottoporsi alla chirurgia laser, ad esempio in presenza di difetti refrattivi elevati o di cornee particolarmente sottili o irregolari. Allo stesso tempo, costituisce un’ulteriore possibilità di correzione visiva anche per altri pazienti, da valutare attentamente sulla base delle caratteristiche individuali dell’occhio, delle esigenze visive e delle specifiche condizioni cliniche. (VIDEO)

Il dottor Luca Razzano e il dottor Bernardo Mutani, entrambi chirurghi del segmento anteriore presso il Centro di Oculistica CLK di Torino, vantano una consolidata esperienza nella chirurgia refrattiva e della cataratta, anche attraverso l’impiego di tecniche femtoassistite, e nell’impianto di lenti intraoculari ad alta tecnologia.

“Le lenti fachiche sono una procedura ormai consolidata, che viene eseguita da 30 anni, e consiste nell'impianto di una sorta di lente a contatto all'interno dell'occhio - è il commento del dottor Luca Razzano - Il materiale di queste lenti è altamente biocompatibile; inoltre, come dimostrato nel tempo, sono assolutamente stabili e quindi in grado di correggere al meglio il difetto visivo. Pertanto le lenti fachiche, anche se poco conosciute, non devono assolutamente generare paura, anzi, informandosi si può conoscere quanto sia semplice l’intervento: in pratica si tratta di un taglietto di 2,5 mm all'interno dell'occhio, dove viene inserita una lentina. Il tutto dura appena pochi minuti, e nello stesso giorno, o al massimo il giorno successivo, viene eseguito sull’altro occhio. Si tratta dunque di chirurgia decisamente poco invasiva e che garantisce risultati ottimali”.

“Quando effettuiamo un intervento laser sulla cornea, per ottenere un buon risultato dobbiamo andare a modificarne la curvatura. Questo crea delle aberrazioni, delle modifiche del segnale ottico attraverso la cornea che inevitabilmente ne riducono la qualità - così il dottor Bernardo Mutani, confrontando le lenti fachiche con la chirurgia laser corneale - L'impianto di una lente fachicha, ossia additiva, non altera in alcun modo la qualità della visione, anzi, possiamo dire che la migliori. D'altra parte esistono dei pazienti, di 40 anni o più, nei quali è presente, oltre al difetto da lontano, anche il difetto di presbiopia, quello da vicino. Naturalmente, quando in questi pazienti è ancora presente il residuo di messa a fuoco, non possiamo andare a rimuovere il cristallino residuo; pertanto l'impianto di una lente fachicha può rappresentare un vantaggio da un lato per evitare di indurre delle aberrazioni e quindi la riduzione della qualità della visione, dall’altro consentirci di guadagnare 10-15 anni fino a che non arriviamo alla possibilità di andare a togliere il cristallino, mantenendo l’occhio invariato poiché si tratta di una procedura completamente reversibile, che non preclude in alcun modo l'impianto, in un secondo momento, di una lente per la correzione della presbiopia”.

“Le lenti fachiche hanno un livello di sicurezza paragonabile a quello della chirurgia refrattiva - aggiunge il dottor Razzano sul tema della sicurezza e della qualità visiva - Le prime, impiantate ormai decenni fa, hanno dimostrato la loro capacità di rimanere in perfetto stato dopo molto tempo, senza bisogno di manutenzione. Inoltre, le lenti fachiche sono in grado di correggere i difetti refrattivi altrettanto bene che le chirurgie laser, conosciute come SMILE o LASIK, e hanno una grandissima stabilità nel tempo perché, trattandosi di un impianto additivo, dove andiamo ad aggiungere qualcosa, non modifica l’occhio e sarà in grado di correggere per tutta la vita il difetto visivo. Per quanto concerne invece la qualità visiva, l'impianto di queste lenti genera anche una magnificazione, cioè un ingrandimento dell'immagine percepita dall'occhio, che porterà lo stesso ad avere una visione ingrandita e quindi migliore. Soprattutto per i difetti visivi più grandi la capacità di correzione è paragonabile o addirittura superiore a quella delle tecniche corneali”.

“Un altro timore che talvolta manifestano i pazienti è che si tratti di una procedura più invasiva - aggiunge il dottor Mutani - Questo è dovuto al fatto che si tratta di una procedura intraoculare, che si fa in sala operatoria. In realtà il concetto di invasività è molto più ampio. Se pensiamo per esempio al fatto di creare in maniera irreversibile una modifica della curvatura della cornea e quindi indurre anche delle aberrazioni, una riduzione della qualità della visione, ebbene l'impianto di una lente additiva, di una lente fachicha, non va in nessun modo a creare questo tipo di problema e anzi proprio la reversibilità la rende una procedura decisamente meno invasiva. Un’altra controindicazione relativa all’intervento laser sulla cornea è la presenza del dry eye. Alcuni pazienti soffrono di occhio secco sia di base, sia perché portatori di lenti a contatto da molto tempo, mentre per le donne dopo i 40-45 anni, con la riduzione degli estrogeni si ha una riduzione della secrezione mucosa. Ebbene, l'impianto di una lente additiva non va in nessun modo ad impattare sul plesso nervoso della cornea, quindi consente di ottenere un outcome migliore non solo in termini di qualità e quantità visiva, ma anche di percezione della procedura nel post-operatorio”.

“Il bello della chirurgia refrattiva è la soddisfazione dei pazienti, nell’immediato post-operatorio ma anche a distanza di tempo. Le lenti fachiche garantiscono ottimi risultati, con elevati standard di sicurezza e predittività, attraverso un intervento completamente reversibile - ribadiscono il dottore Razzano e il dottor Mutani citando alcuni esempi concreti - Vi è stato un caso di un velista professionista che non poteva più portare le lenti a contatto e aveva un difetto visivo non correggibile altrimenti. Dopo l’impianto è tornato a fare a meno degli occhiali, anche durante le gare notturne, in condizioni di forte stress per gli occhi. Lo seguiamo da anni e continua a stare molto bene. Recentemente, inoltre, abbiamo operato una collega anestesista con miopia molto forte, che non tollerava più le lenti a contatto a causa dell’occhio secco. Gli occhiali non le garantivano la stessa qualità visiva e il lavoro in sala operatoria aveva aggravato il problema. Abbiamo operato entrambi gli occhi a distanza di un giorno e, dopo un mese, ci ha detto di sentirsi rinata e di vedere addirittura meglio rispetto a quando utilizzava le lenti a contatto. Le lenti fachiche - concludono - comunemente chiamate ICL, rappresentano insomma una risorsa importante per la chirurgia refrattiva, perché permettono di correggere difetti visivi importanti, garantendo un’ottima qualità della visione e un profilo di sicurezza molto elevato.”