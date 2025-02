Dr. Sheffield’s: ingredienti naturali, sostenibilità e gusto in un solo dentifricio

Finalmente disponibile anche in Italia la linea di dentifrici Dr. Sheffield’s

Finalmente disponibile anche in Italia la linea di dentifrici Dr. Sheffield’s, realizzati seguendo l’originale ricetta americana del 1870: privi di componenti artificiali, certificati e tutti da scoprire.

Un’antica ricetta che conquista il presente

Chi avrebbe mai detto che dietro uno dei dentifrici più di tendenza si nasconde una formula nata nel 1870? La gamma Dr. Sheffield’s – nata negli USA – è finalmente arrivata in Italia, portando con sé tutta la tradizione e l’innovazione che l’hanno resa celebre.

Pensato per chi cerca un’alternativa naturale, senza additivi artificiali, il dentifricio Dr. Sheffield’s viene ancora oggi prodotto negli storici stabilimenti del Connecticut, dove tutto ha avuto inizio grazie al Dr. Washington Sheffield, il padre della pasta dentifricia in tubetto.

Perché scegliere Dr. Sheffield’s?

Ci sono tante ragioni per cui Dr. Sheffield’s Natural Toothpaste è diverso dagli altri. Seguendo la formula originale, Sheffield Pharmaceuticals produce un dentifricio con soli ingredienti naturali o di origine naturale, riducendo al minimo la loro lavorazione per mantenerne intatte le proprietà.

- Niente fluoro né additivi artificiali

- Senza coloranti, conservanti, dolcificanti o aromi sintetici

- Zero SLS e agenti schiumogeni

- Nessun ingrediente OGM o derivato da sintesi chimica

Grazie a questa attenzione, Dr. Sheffield’s ha ottenuto importanti certificazioni, tra cui quella della Natural Products Association (NPA) e della Leaping Bunny, che ne attestano la qualità cruelty- free.

Anche il packaging è pensato per l’ambiente: ogni tubetto è realizzato in alluminio interamente riciclabile, per ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

La rivoluzione del dentifricio in tubetto

La storia di Dr. Sheffield’s inizia a New London, dove il celebre odontoiatra, Washington W. Sheffield, cercava un’alternativa più efficace e piacevole alle tradizionali polveri dentifricie, spesso poco pratiche e difficili da utilizzare. Nasce così la prima pasta dentifricia, destinata a rivoluzionare l’igiene orale.

La svolta arrivò qualche anno dopo, grazie a suo figlio, Lucius T. Sheffield. Durante un viaggio a Parigi, notò che gli artisti francesi utilizzavano tubetti flessibili per conservare le vernici. Un’idea geniale che adattò al dentifricio, dando vita al primo dentifricio in tubetto della storia.

Un’innovazione che oggi diamo per scontata, ma che ha trasformato per sempre la nostra routine quotidiana.

Dove acquistare i dentifrici Dr. Sheffield’s?

Oltre alla qualità degli ingredienti, ciò che rende Dr. Sheffield’s unico è anche il gusto: fresco, naturale e irresistibile.

Ecco le quattro varianti disponibili in Italia:

Dr. Sheffield’s Peppermint – il classico gusto menta piperita per un alito fresco e pulito.

Dr. Sheffield’s Extra Whitening – arricchito con bromelina e papaina, enzimi naturali estratti da ananas e papaya, per un sorriso più luminoso.

Dr. Sheffield’s Chocolate – il primo dentifricio al cioccolato con vero cacao, amato da grandi e piccoli.

Dr. Sheffield’s Cinnamon – il gusto speziato della cannella, per un tocco originale alla tua routine.

Puoi trovare i dentifrici Dr. Sheffield’s nei migliori store fisici – come erboristerie, profumerie e parafarmacie – oppure acquistarli comodamente online su diverse piattaforme e-commerce.

Una formula antica per un sorriso moderno: scopri Dr. Sheffield’s e scegli il dentifricio che fa per te!