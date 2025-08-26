Proseguono senza sosta le ricerche dei due dispersi nei laghi lombardi. I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono impegnati sul lago Maggiore, in località Castelveccana (Varese), dove operano i nuclei regionali della Lombardia e del Veneto, mentre sul lago di Como, a Dorio (Lc), è in azione il nucleo sommozzatori Lombardia, affiancato dalle squadre specialistiche del soccorso acquatico.

In supporto alle operazioni è in arrivo dalla Sardegna un ROV (Remotely Operated Vehicle), un robot subacqueo a comando remoto capace di esplorare profondità elevate e di intervenire in condizioni in cui le immersioni non possono essere effettuate in sicurezza.