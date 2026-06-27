I due corpo trovati senza vita questa mattina nello specchio acqueo alla foce del torrente Impero
Due uomini sono stati trovati morti questa mattina nello specchio acqueo alla foce del torrente Impero, sul lungomare Amerigo Vespucci, a Imperia.
Il primo corpo è stato avvistato da una persona che si trovava nella zona del parco urbano, mentre il secondo è stato individuato poco dopo dalla guardia costiera durante le ricerche. Le vittime erano sul fondale, in un'area di scogli non balneabile.
Per uno dei due sono stati trovati i documenti: si tratterebbe di un giovane di origini tunisine, mentre l'identificazione dell'altra vittima è ancora in corso. Sul posto sono intervenuti guardia costiera, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 118, sommozzatori e medico legale. Le indagini dovranno chiarire le cause e la dinamica del decesso.