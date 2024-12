E' morto a 72 anni Vincenzo Santoro, fondatore della pasticceria Martesana di Milano e inventore della Torta a forma di Duomo. Il suo lievito madre, trattato come un figlio, è tra i più storici di tutta Milano con oltre 50 anni di vita. Diventato 'Maestro' nel 2016, quando contemporaneamente la Martesana di via Cagliero è diventata Bottega storica di Milano si legge sul sito della pasticceria.

Santoro perfezionò la sua formazione in Francia alla Scuola di Gastronomia Ile Saint Jeaux. Risale al 1986 la creazione della 'storica' Torta a forma di Duomo di Milano per l’accoglienza di una delegazione di pasticcieri spagnoli in occasione della manifestazione APAL. Nel 2020 vince il primo premio come miglior Panettone Tradizionale d’Italia alla prestigiosa edizione 2020 di Artisti del Panettone, che riunisce tutti i migliori Maestri lievitisti italiani.

Il post di Iginio Massari

"Ciao Enzo, hai saputo coniugare talento e dedizione, sensibilità e pur fermezza, umanità e competenza. Se la pasticceria italiana nel mondo perde uno dei suoi testimoni più fedeli, io perdo un amico sincero", si legge in un post del pasticciere Iginio Massari, nel cast di Bake Off Italia.