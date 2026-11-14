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Economia sociale, Acquaroli: "Nelle Marche una legge per sostenere cooperazione e Terzo settore"

"Inserita per la prima volta la cooperazione nella programmazione europea, dobbiamo costruire nuove opportunità"

Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche - (Adnkronos)
Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche - (Adnkronos)
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14 novembre 2026 | 15.32
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo lavorato tantissimo nella scorsa legislatura con l'inserimento per la prima volta dell'economia sociale e della cooperazione nella programmazione europea". Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, intervenendo al Festival dell'Economia Sociale di Forlì. Un percorso proseguito con l'approvazione, nell'agosto 2025, di una legge regionale che punta a valorizzare il ruolo della cooperazione e del Terzo settore come strumenti di sviluppo dei territori. "L'idea è quella di comprendere e far vivere l'economia sociale e la cooperazione del Terzo settore come uno strumento di crescita alternativo, che guardi ai territori più periferici e ad alcuni ambiti che possono andare in difficoltà a causa delle trasformazioni dell'economia e della società". Per Acquaroli le Marche possono contare su una tradizione importante, soprattutto nei servizi alla persona e nell'agricoltura, ma occorre guardare avanti: "Non bisogna limitarsi a quello che già c'è, dobbiamo costruire nuove opportunità".

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