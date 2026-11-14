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Economia sociale, Leo: "Governo ha evitato aggravi fiscali per enti Terzo settore"

"Attivata una struttura al Mef per dialogare con le associazioni e individuare soluzioni alle criticità"

Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze - (Adnkronos)
Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze - (Adnkronos)
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14 novembre 2026 | 15.29
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

"Il governo ha fatto tanto perché, prendendo le mosse da una comfort letter che abbiamo avuto all'Unione Europea, siamo intervenuti per fare in modo che non vi sia un aggravio sul versante dell'Iva per gli enti del Terzo settore e in genere per i soggetti dell'economia sociale". Così Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervenendo al Festival dell'Economia Sociale di Forlì. Tra gli interventi adottati anche misure per evitare che i plusvalori siano assoggettati a tassazione nel passaggio da un'attività commerciale a una non commerciale. "Proseguiamo su questa strada – aggiunge Leo – abbiamo attivato una struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà interagire con le associazioni di categoria e con le altre amministrazioni per trovare tutta una serie di soluzioni ai problemi che verranno rappresentati".

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