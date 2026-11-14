Economia sociale, Sepio: "Diventi parte integrante politiche pubbliche e di sviluppo del Paese"

"La sfida lanciata con l'approvazione del Piano nazionale è quella di disegnare un percorso per fare in modo che l'economia sociale diventi stabilmente parte integrante delle politiche pubbliche del nostro Paese". È la prospettiva indicata da Gabriele Sepio, direttore scientifico del Festival dell'Economia Sociale, nella giornata conclusiva della prima edizione della manifestazione ospitata a Forlì. Per tre giorni la città romagnola ha riunito rappresentanti del mondo cooperativo, del Terzo settore e delle istituzioni in incontri, dibattiti e talk dedicati a un ecosistema che svolge un ruolo importante nel welfare, nella vita sociale e nell'economia del Paese. "L'economia sociale è già parte integrante delle nostre comunità – osserva Sepio – e dovrà diventare parte integrante anche dello sviluppo del nostro Paese". Un percorso che punta quindi a consolidare il riconoscimento del settore nelle strategie e nelle politiche pubbliche.