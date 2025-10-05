Tre i principali candidati in corsa: il presidente uscente Roberto Occhiuto, ricandidato dal centrodestra; Pasquale Tridico, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S e Francesco Toscano, leader di 'Democrazia Sovrana e Popolare'

Elezioni oggi in Calabria per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Si vota oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7 fino alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi.

Non si tratta di una tornata elettorale ordinaria, ma di elezioni anticipate, a seguito delle dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto, annunciate il 31 luglio 2025 e divenute effettive l’8 agosto.

Candidati e schieramenti

Il governatore uscente nonché vicesegretario nazionale di FI, Roberto Occhiuto - che si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato -, per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, 'Sud chiama Nord', e dalle liste 'Occhiuto presidente e 'Forza Azzurri';

Per il centrosinistra, l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, appoggiato, oltre che dal M5S, da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste 'Democratici e Progressisti' e 'Tridico presidente'.

Infine, Francesco Toscano, leader di 'Democrazia Sovrana e Popolare'.

Scrutinio

Lo scrutinio inizierà a partire dalle 15 di lunedì, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Occhiuto seguirà lo scrutinio da un hotel a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro; Tridico attenderà l'esito a Rende, nei pressi di Cosenza, anch'egli in hotel; Toscano sarà a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Alle scorse consultazioni regionali in Calabria, nel 2021, si recarono alle urne 838.691 elettori pari al 44,37% degli aventi diritto. Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra, ottenne il 54,46% dei consensi, contro il 27,68% della candidata di centrosinistra Amalia Bruni; l'ex sindaco di Napoli ed ex pm Luigi De Magistris si fermò al 16,17%; infine, l'ex governatore, Mario Oliverio, all'1,7%.