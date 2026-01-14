Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust

L'Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sul ruolo, svolto dalla grande distribuzione organizzata nell’ambito della filiera agroalimentare, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione, che si è determinata negli ultimi anni, tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari. In particolare, sulla base dei dati Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025, sottolinea l'Antitrust, "i prezzi dei beni alimentari hanno fatto registrare un incremento del 24,9%, superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quello registrato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%)".