Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema con 'La Grazia'. Dopo l’anteprima mondiale all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, il regista partenopeo porta in 500 sale una storia che si muove tra etica e dubbio, tra politica e umanità, tra giustizia e perdono. Ma è anche un racconto d’amore, costruito attorno al rapporto tra un padre e una figlia. Il protagonista è Mariano De Santis (Toni Servillo), presidente della Repubblica. “Non mi sono ispirato a Mattarella”, ha precisato più volte Sorrentino. Vedovo e cattolico, De Santis ha una figlia, Dorotea (Anna Ferzetti), giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate ormai monotone, gli restano due compiti delicatissimi: decidere su altrettante richieste di grazia. Veri dilemmi morali che finiscono per intrecciarsi, in modo apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, sarà chiamato a scegliere. E, con grande senso di responsabilità, lo farà. (di Lucrezia Leombruni)