La rivelazione sulla 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della nella SS. Trinità nel 2010
"Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità". Lo ha rivelato in diretta a 'Chi l'ha visto?' Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità nel 2010.
Danilo Restivo, poi condannato per l'omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica.