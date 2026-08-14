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Ragazzo ucciso a Trani, 17enne fermato accusato di omicidio volontario

L'arma con la quale è stato ucciso il 18enne Cosimo Qagliarella, un coltello, non è ancora stata trovata. Il minorenne ha amesso le sue responsabilità

La vittima Cosimo Quagliarella
La vittima Cosimo Quagliarella
14 agosto 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di omicidio volontario l'accusa nei confronti del 17enne di Trani che l'altro ieri sera ha ucciso Cosimo Quagliarella, 18 enne di Andria. L'arma del delitto, un coltello, non è stata ancora trovata. Secondo quanto affermato ieri dal legale del minorenne, l'avvocato Enrico Alvisi, "è stato legalmente acquistato in armeria". Lo stesso legale ha spiegato che "non c'è stata intenzionalità" e che il suo assistito "ha patito un raid punitivo perpetrato dalla vittima congiuntamente a degli amici". I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 17enne, il minorenne ha ammesso le sue responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria. La vittima, durante una grigliata, è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

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