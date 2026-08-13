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Ragazzo accoltellato a Trani, sindaca di Andria: "Non siamo in un film, è allarme sociale" - Video

13 agosto 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
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"Prima di essere istituzioni, siamo genitori e abbiamo figli. E sapere che i nostri figli escono per una chiacchiera con gli amici per trascorrere del tempo insieme, magari per guardare le stelle, e che questi loro incontri finiscano in risse e che un ragazzo di 18 anni venga ucciso, è raccapricciante. Pensare che dei ragazzi escano addirittura con l'idea di aggredirsi come se fossero un film, ma qui non siamo in un film, è una cosa che grida aiuto da parte di tutti". Lo dichiara la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, commentando la rissa, avvenuta la notte scorsa in una piazza di Trani, culminata con l'omicidio di un 18enne. "Non basta dire che non ci sono controlli. Cosa dobbiamo controllare? L'allarme è più che altro sociale", chiarisce.

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