Spuntano appunti scritti a mano da Emanuela Orlandi e un'amica mai sentita dagli inquirenti: nuovi elementi che emergono dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della stessa Emanuela e di Mirella Gregori, come racconta al Tg1 il presidente della stessa Commissione, senatore Andrea De Priamo.

Uno spartito sul quale Emanuela Orlandi ha scritto a penna i nomi di tre amiche, indirizzi, il colore dei capelli e l'età di una di loro, appunti ritrovati con una telefonata anonima in un cestino dei rifiuti sotto casa della giovane due mesi dopo la sua scomparsa: "Potrebbero essere stati scritti su indicazione di chi aveva in mano la ragazza magari anche solo per un breve periodo di tempo", sottolinea De Priamo che con la Commissione è al lavoro da ormai un anno sui due casi con audizioni e con l'esame di migliaia di documenti. Proprio dalle audizioni, spiega De Priamo, emerge la figura di un'altra ragazza mai trovata dagli inquirenti: "Dalla testimonianza di Raffaella Monzi vi era un'altra ragazza che avrebbe convinto Emanuela Orlandi ad accettare la finta offerta da parte della Avon di un lavoro", afferma ancora De Priamo.

Quanto poi al possibile collegamento tra la scomparsa di Emanuela e quella di Mirella, De Priamo conclude che quest'ultimo potrebbe essere "un mistero a chilometri zero, legato agli ultimi istanti che si conoscono della vita di Mirella Gregori e da lì non si avranno più sue notizie".